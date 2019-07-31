Arkadaşının eniştesini bıçakla yaraladı, "dinini bilmeyen imanını bilemez" dedi

SAMSUN – Samsun'da bir kişi, 15 yaşındaki baldızını arkadaş topluluğundan alıp götürmeye çalıştığı sırada baldızının tekerlekli sandalyeli arkadaşı tarafından bıçakla yaralanarak hastanelik oldu. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şahsın, "Dinini bilmeyen imanını bilemez" demesi ise dikkat çekti.

Olay, İlkadım ilçesi Yabancılar Çarşısı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 kişilik bir arkadaş topluluğu Yabancılar Çarşısı'nda gezerken arkadaş grubu içerisinde yer alan G.İ. adlı kızın eniştesi olan D.G. (23), baldızını arkadaş grubu içerisinden almaya çalıştı. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkarken G.İ.'nin arkadaşı ve aynı zamanda ayağının kırık olması nedeniyle tekerlekli sandalyeli olan Y.K. elindeki bıçakla D.G.'yi yaraladı. Durmuş G. karnından yaralanırken Y.K. ve yanındaki arkadaş topluluğu ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Dinini bilmeyen imanını bilemez"

Kaçan şahıslar ise olay yerinden 100 metre uzaklıktaki Atatürk Parkı içerisinde yakalandı. Burada olay anını anlatan yaralamayı gerçekleştiren Y.K., "15 yaşındaki kıza vurmaya çalıştı. Bende dayanamadım, vurmaya başladık. Dinini bilmeyen imanını bilemez. Tacize, tecavüze, kadına şiddete karşıyız" dedi.

"Bana bıçak çektiler bana ve yaraladılar"

Olay anını anlatan yaralı D.G. ise "Bu kız benim baldızım. Ben bunu korumaya uğraştım. Yanında olan serserileri tanıyorum. Hepsi uyuşturucu bağımlısı. Ben baldızımı çağırdım. Bu sırada yanındaki arkadaşları bana saldırdı. Bana bıçak çektiler bana ve yaraladılar. Geri çekilmesem daha da derine sokacaklardı. Ben şikayetçiyim" diye konuştu.

Yakalanan şahıslar Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ifade alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA