Arkadaşının ceza yemesini izledi, polis sokak başında onu da yakaladı
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Arkadaşının ceza yemesini izledi, polis sokak başında onu da yakaladı

05.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:52

Arkadaşının ceza yemesini izledi, polis sokak başında onu da yakaladı Gazetecilere, beni çekmeyin diyerek yüzünü sakladı Kısıtlamada sokağa çıkan 2 kişiye polis 6 bin 300 lira ceza yazdıDÜZCE – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekiplerince yapılan denetimlerde, sokağa çıkan...

Arkadaşının ceza yemesini izledi, polis sokak başında onu da yakaladı

Gazetecilere, beni çekmeyin diyerek yüzünü sakladı

Kısıtlamada sokağa çıkan 2 kişiye polis 6 bin 300 lira ceza yazdı

DÜZCE – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekiplerince yapılan denetimlerde, sokağa çıkan 18 yaşından küçük bir çocuğu 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen genci sokağın başında beklediği belirlenen arkadaşı da kesilen cezadan nasibini aldı.

Olay gece saatlerinde Düzce Aziziye Mahallesi Görkem Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasında 2 gencin mahallede gezdiğini gören vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokak aralarında dolaşan gençlerden birini Görkem sokak üzerinde yakaladı. 17 yaşında olduğu belirlenen O.A.'ya kısıtlamada sokağa çıktığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Bu sırada O.A.'nın ceza yediği yerden 50 metre ilerisinde sokak başında bir kişinin olduğunu belirleyen ekipler, şahsın yanına gitti. Yapılan kimlik incelemesinde 21 yaşındaki F.G.'nin ceza yiyen O.A.'nın arkadaşı olduğu ve arkadaşının ceza yemesini sokak başından izlediği belirlendi. F.G.'ye de kısıtlamada sokakta olmasından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası kesilen F.G., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Neyi çekiyorsunuz, beni çekmeyin" diyerek yüzünü sakladı. Polis ekiplerince cezai işlem uygulanan 2 genç, evine gönderildi.

Arkadaşının ceza yemesini izledi, polis sokak başında onu da yakaladı
Arkadaşının ceza yemesini izledi, polis sokak başında onu da yakaladı
Arkadaşının ceza yemesini izledi, polis sokak başında onu da yakaladı
Arkadaşının ceza yemesini izledi, polis sokak başında onu da yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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