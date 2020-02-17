Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi yakalandı

17.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:05

Antalya'nın Alanya ilçesinde sınıf arkadaşının sırt çantasından 4 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldığı iddia edilen lise öğrencisi jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olay, Konaklı Mahallesi'ndeki Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 11/a sınıfında meydana geldi. İddiaya göre teneffüse çıkan Iran uyruklu N. W. S. A. sınıfına geldiğinde masanın altında bulunan sırt çantasındaki telefonunun olmadığı fark etti. Bunun üzerine N. W. S. A. durumu öğretmenine bildirdi. Öğretmenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde hırsızlık şüphelisinin N. W. S. A. sınıf arkadaşı E. A. isimli erkek öğrenci (18) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine gözaltına alınan E. A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA