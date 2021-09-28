Arkadaşının boynundan bıçakladığı genç öldü - Haberler
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Arkadaşının boynundan bıçakladığı genç öldü

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da tartıştığı arkadaşının boynundan bıçakladığı genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'da tartıştığı arkadaşının boynundan bıçakladığı genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Mumcu Sokak'ta kaldırım kenarında oturan O.F.Y. (16) ile arkadaşı Yılmaz Kertis (28) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşme üzerine O.F.Y, bıçakla Kertis'i, boyun kısmından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan Kertis, kurtartılamadı.

Kaçan şüpheli ise 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda yanına gelen Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, Çocuk Şubesine götürüldü.

Arkadaşının boynundan bıçakladığı genç öldü

Arkadaşının boynundan bıçakladığı genç öldü

Arkadaşının boynundan bıçakladığı genç öldü

Arkadaşının boynundan bıçakladığı genç öldü
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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