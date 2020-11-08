Arkadaşının boğazından bıçakladığı kişi ağır yaralandı
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Arkadaşının boğazından bıçakladığı kişi ağır yaralandı

08.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:36
Arkadaşının boğazından bıçakladığı kişi ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Hakan Ş. ile arkadaşı Mustafa Ü, Argıncık Mahallesi Alpkaya Sokak'taki müstakil bir evde alkol almaya başladı. Bir süre sonra arkadaşlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Hakan Ş. boğazına isabet eden bıçakla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hakan Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Ü. ise gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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