Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu - Haberler

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Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da, arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek için bağladığı halatın kendi ATV'sinin tekerleğine dolandığı Murat Haber (24), yol kenarındaki kanala düşerek hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek için bağladığı halatın kendi ATV'sinin tekerleğine dolandığı Murat Haber (24), yol kenarındaki kanala düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit-1 Tünel mevkisinde meydana geldi. Semih D., arızalanan ATV'sini ilçe merkezindeki bir tamirciye götürmek için arkadaşı Murat Haber'den yardım istedi. Murat Haber de kendi ATV'si ile Semih D.'nin yanına geldi. Murat Haber, arızalanan ATV'yi halatla kendi ATV'sine bağladı. İkili, ATV'lerle karayolunda ilerlemeye başladı. Bu sırada iki ATV arasına bağlanan halat, Murat Haber'in ATV'nin arka tekerleğine dolandı. Haber, halatın dolandığı ATV aniden kayarak, yol kenarındaki kanala düşerek başını zemine çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Haber'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Haber'in cenazesi, olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Murat Haber'in 2 ay sonra düğününün olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu

Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu

Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu

Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu

Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu

Arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara, İnegöl, Bursa, Kaza, Güncel, Haberler

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