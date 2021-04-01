Arkadaşının arabasını gasp eden şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkadaşının arabasını gasp eden şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arkadaşının arabasını gasp eden şahıs tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz günlerde arkadaşının aracını gasp eden şahıs, polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi sonrasında yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz günlerde arkadaşının aracını gasp eden şahıs, polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi sonrasında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanırken, araç ise sahibine teslim edildi.

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.A, arkadaşı T.Ç. ile birlikte bir ortamda bir araya geldi. İki arkadaş kendi arasında sohbet ettiği esnada T.Ç. arabanın anahtarını alarak araç ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Arkadaşının aracını gasp ettiğini belirten S.A., polis ekiplerinden yardım istedi. Araç plakası ve şahıs üzerinde geniş kapsamlı araştırma yapan polis ekipleri, aracı şehir polis kameralarından takip ederek T.Ç.'yi daha fazla kaçamadan yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülerek ifadesi alınan T.Ç. daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tutuklanan şahıs Çilimli Cezaevine gönderilirken, S.A.'nın aracı polis ekiplerince teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arkadaşının arabasını gasp eden şahıs tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 09:44:58. #1.14#
title