ARKADAŞINI VURUP, KARDEŞİNE "AĞABEYİNİ VURDUM HABERİN OLSUN" DEDİ - Haberler

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ARKADAŞINI VURUP, KARDEŞİNE "AĞABEYİNİ VURDUM HABERİN OLSUN" DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşı Tolga Görez'i tabancayla vurduktan sonra kardeşi Ferdi Görez'i arayarak, 'Ağabeyini vurdum haberin olsun' diyen U.İ., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşı Tolga Görez'i tabancayla vurduktan sonra kardeşi Ferdi Görez'i arayarak, 'Ağabeyini vurdum haberin olsun' diyen U.İ., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. U.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINI VURUP, KARDEŞİNE AĞABEYİNİ VURDUM HABERİN OLSUN DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kocaeli, Polis, Güncel, Haberler

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