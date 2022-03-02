ARKADAŞINI VURUP, KARDEŞİNE "AĞABEYİNİ VURDUM HABERİN OLSUN" DEDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşı Tolga Görez'i tabancayla vurduktan sonra kardeşi Ferdi Görez'i arayarak, 'Ağabeyini vurdum haberin olsun' diyen U.İ., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşı Tolga Görez'i tabancayla vurduktan sonra kardeşi Ferdi Görez'i arayarak, 'Ağabeyini vurdum haberin olsun' diyen U.İ., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. U.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel