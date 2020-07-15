Arkadaşını vurup, 'Adam öldürdüm, yardım çağırın' diye bağırmış
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Arkadaşını vurup, 'Adam öldürdüm, yardım çağırın' diye bağırmış

ANTALYA'da, makine mühendisi arkadaşı Uğur Aydos'u (33) çıkan tartışmada başından tabancayla vurarak öldüren iş insanı Bedri Söyüt'ün (39) cinayetin ardından balkona çıkıp, "Adam öldürdüm, yardım çağırın" diyerek bağırdığı ortaya çıktı.

Arkadaşını vurup, 'Adam öldürdüm, yardım çağırın' diye bağırmış
15.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:49

ANTALYA'da, makine mühendisi arkadaşı Uğur Aydos'u (33) çıkan tartışmada başından tabancayla vurarak öldüren iş insanı Bedri Söyüt'ün (39) cinayetin ardından balkona çıkıp, "Adam öldürdüm, yardım çağırın" diyerek bağırdığı ortaya çıktı.

Olay, 11 Nisan gecesi, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3619 Sokak'ta meydana geldi. Bir asansör firmasının ortaklarından Bedri Söyüt evinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Uğur Aydos ile 'kadın meselesi' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Söyüt, ruhsatsız tabancayla Aydos'u başından vurdu. Ardından 112 Acil'i arayarak, kendini ihbar etti. Bedri Söyüt, eve gelen polislere teslim olurken ağır yaralı halde Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydos, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Bedri Söyüt, tutuklandı.

Söyüt hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Bedri Söyüt'ün cinayeti işledikten sonra "Allahuekber" diyerek, tekbir getirdiği anlatıldı. Olay günü ölen ile öldürenin birlikte alkol almaya başladıkları, daha sonra kadın meselesi yüzünden tartışmaya başladıkları kaydedilen iddianamede, şöyle denildi: "Tartışma sırasında şüpheli bir anda evinde bulunan ve ruhsatı olmayan tabancasını ateşleyerek maktulü başından yaralamıştır. Daha sonra 112 Acil Servis ve polisi arayan şüpheli, kendi kendine 'Allahuekber' diyerek, bağırmaya başlamıştır. Ardından balkona çıkan şüphelinin, 'Adam öldürdüm. Yardım edin, yardım çağırın' diyerek bağırmaya devam ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin üzerine atılı 'kasten insan öldürme' suçundan sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır."

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.


Kaynak: DHA

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