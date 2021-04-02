Arkadaşını vazgeçirmeye çalıştığını söyledi; intihara teşvik ve yardımdan tutuklandı

Arkadaşını vazgeçirmeye çalıştığını söyledi; intihara teşvik ve yardımdan tutuklandıADANA'da kayıp olarak aranırken 34 gün sonra Seyhan Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunan Şahap Örcün'ün (53) borçları nedeniyle Çatalan Köprüsü'nden atladığını öne süren ve olay sırasında yanında olduğunu...

Arkadaşını vazgeçirmeye çalıştığını söyledi; intihara teşvik ve yardımdan tutuklandı

ADANA'da kayıp olarak aranırken 34 gün sonra Seyhan Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunan Şahap Örcün'ün (53) borçları nedeniyle Çatalan Köprüsü'nden atladığını öne süren ve olay sırasında yanında olduğunu belirten arkadaşı Mehmet Ali Tunç, 'intihara teşvik ve yardım' suçundan tutuklandı. Tunç, Şahap Örcün'ün kendi ellerini bağlayıp, suya atladığını iddia etmişti.

Olay, 26 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Tunç, polisi arayıp, kendisi gibi eşinden ayrılan arkadaşı Şahap Örcün'ün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan, su yüzeyinden ve su altından yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Ali Tunç, yanından ayrılan Örcün'ün Çatalan Köprüsü'ne gittiğini, kendisini de yanına çağırdığını, gittiğinde ellerini kördüğüm bağladığını gördüğünü belirtti. Tunç, intihardan vazgeçirmek istediği Şahap Örcün'ün 'Hakkını helal et' dedikten sonra göle atladığını öne sürdü. Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine 'intihara teşvik' suçundan gözaltına alınan Tunç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Arkadaşının alacaklılarından kurtulmak için intihara kalkıştığını, ancak ölmediğini düşündüğünü söyleyen Tunç, 'Ben yaşadığını düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar bulunurdu. Bir arkadaşının yanında kaldığını ve saklandığını düşünüyorum' ifadelerini kullanmıştı.

CESEDİ BULUNDU

Şahap Örcün'ün cesedi, 34 gün sonra 31 Mart'ta Seyhan Baraj Gölü'nde bulundu. Yapılan incelemede, elleri bağlı olduğu belirlenen Öncü'nün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Olayın ardından Mehmet Ali Tunç, yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tunç, çıkarıldığı mahkemece 'intihara teşvik ve yardım' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı