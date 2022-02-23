Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü

BARTIN'da Emin A. (24), sokakta karşılaşıp, tartıştığı arkadaşı Cengiz Güngörür'ü (22) bıçaklayarak öldürdü. Emin A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Emin A. ile Cengiz Güngörür, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Emin A., üzerindeki bıçağı çıkararak, Güngörür'ün karnına sapladı. Kanlar içinde yerde kalan Güngörür, ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cengiz Güngörür, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Emin A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.