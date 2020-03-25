Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı
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Aksaray, 3. Sayfa

Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı

Aksaray'da pompalı tüfekle erkek arkadaşını vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı.

25.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:58
Arkadaşını pompalı tüfekle vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı

Aksaray'da pompalı tüfekle erkek arkadaşını vuran genç kız ve 2 arkadaşı yakalandı.

Olay, 23 Mart saat 20.00 sıralarında Sanayi Sitesinde bulunan oto tamirci dükkanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Y. (33), Gökhan Ç. (34) ve Büşra A. (23) isimli 3 arkadaş aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Büşra A. olay yerine geldiği otomobilin içinde bulunan pompalı tüfeği alarak Kürşat Y.'ye 2 el ateş etti. Kafasından ve boyun bölgesinden yaralanan Kürşat Y. kanlar içinde yere yığılırken Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kürşat Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Köy yolundaki inşaata düzenlenen operasyonla yakalandılar

Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahısların kaçtığı otomobili Paşacık Mahallesi Makas Kavşağı'nda terk edilmiş halde buldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyerek takip başlatan polis şüphelilerin adresini tespit etti. Şüphelilerin Aksaray merkeze bağlı Gücünkaya köy yolu üzerinde bulunan bir inşaatta olduğunu belirleyen polis ekipleri gece gerçekleştirdikleri operasyonla Büşra A., Gökhan Ç. ve İsmail G. (40) isimli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından bugün korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında maskelerle Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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