Arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
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Arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Niğde'de çalıştığı restoranda iş arkadaşını öldüren, 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

21.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:15
Arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

'de çalıştığı restoranda iş arkadaşını öldüren, 4 kişiyi de yaralayan zanlının yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde çalıştığı restoranda tartıştığı iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) bıçakla öldürüp, Emine K. (23), Adem Y. (41), Haluk Ç. (51) ve Yücel M'yi (31) yaraladıktan sonra kaçan yan M.Ş'nin (38),

Olaydan sonra kaçan şüpheli, Selçuk Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından ikna edilerek yakalandı.

Mehmet Ş'nin yakalanma anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
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