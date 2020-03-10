Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi
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Bursa, 3. Sayfa

Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi

Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi Bursa'da eşi hakkında dedikodu yaptığını öne sürerek çocukluk arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren zanlının akli dengesi yerinde çıktı.

10.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:13
Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi

Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi

BURSA - Bursa'da eşi hakkında dedikodu yaptığını öne sürerek çocukluk arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren zanlının akli dengesi yerinde çıktı.

Olay, 2017 yılı Temmuz ayında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ersiyes Sokak üzerinde meydana geldi. Murat Kanşıray(29), çocukluk arkadaşı Ömer Şabakile eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle tartıştı. Bir süre sonra kahvehanede karşılaşan ikili yeniden tartışma çıktı. Bir süre tartıştıktan sonra ayrılarak evine gitmek isteyen Sabak'a, Kanşıray otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle ateş etti. Ömer Sabak olay yerinde yaşamını yitirirken, Kanşıray kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra cezaevine konuldu. Bursa 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Kanşıray'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti önünde Sabak'ın en iyi arkadaşı olduğunu söyleyen Kanşıray, "O gece gerçekten gaipten sesler duydum. Ömer'in beni öldürmesinden endişe ettim. Sabaha kadar uyumadım. Erkenden evden çıkınca kendisi ile karşılaştım. Küfredince öldürdüm." diye konuştu.


Akli dengesi yerinde çıktı

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen sanıkla ilgili mütalaasını açıklayan savcı, Murat K'nin müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.

Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi

Kaynak: İHA

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Arkadaşını öldüren zanlının akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi

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