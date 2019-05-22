Arkadaşını Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Konya'da bir kişinin park halindeki hafif ticari araçta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Mahmut Sami Taş (25), öldürülen Erdal Yıldırım'ın (48) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Taş, maddi sıkıntı çektiği için moralinin bozuk olduğunu, olayın yaşandığı akşam maktulle buluşarak birlikte alkol aldıklarını söyledi.

Bir süre araçla gezdiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Taş, "Gecenin ilerleyen saatlerinde Erdal'a evime gideceğimi, beni eve bırakmasını söyledim. Araçtan inmek üzereyken bir bira daha istedim. Erdal bu sırada bana cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. O esnada araç içerisinde gördüğüm bıçağı alarak rastgele salladım." şeklinde savunma yaptı.

Taş, boğazından yaralanan maktulün, araçta bulduğu başka bir bıçakla kendisine saldırmaya çalıştığını iddia etti.

Bunun üzerine maktulü bıçaklamaya devam ettiğini anlatan Taş, "İkimizde de bıçak vardı. ya o beni, ya da ben onu öldürecektim. Alkolün etkisiyle kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Aracın şoför koltuğuna oturdum. Erdal da dizlerimde can verdi. Olayın ardından aracı rastgele sürdüm. Nereye gideceğime dair bir fikrim yoktu." şeklinde konuştu.

Taş, bir süre sonra Yıldırım'ın çalan cep telefonunu alıp yere attığını, araçtan inerek bir çeşmede elini yüzünü yıkadığını belirtti.

Maktulün cep telefonunu ve parasını almadığını öne süren Taş, "Aracı kilitleyip anahtarını aldım. Onu da bir süre sonra attım. Aracın herhangi bir yerini delilleri karatmak maksadıyla yıkamadım." diye konuştu.

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak'ta, park halindeki hafif ticari araçta, 48 yaşındaki Erdal Yıldırım'ın 20 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Yıldırım'ın arkadaşı Mahmut Sami Taş'tan şüphelenen polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırmış, bir restoranda gözaltına alınan Taş'ın ellerinde kesikler olduğu tespit edilmişti.

Farklı olaylardan 21 suç kaydının bulunduğu belirlenen Taş, polisteki ifadesinde, Yıldırım'ı parasını almak için öldürdüğünü itiraf etmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA