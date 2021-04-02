Son dakika haberi: Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti
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Son dakika haberi: Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar ettiKAYSERİ'nin Develi ilçesinde, arkadaşı Emrah Balkaş'ı (29) tabancayla öldürdükten sonra cesedini toprağa gömen Eyüp Y., polis ekiplerince yakalanacağını anlayınca başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, arkadaşı Emrah Balkaş'ı (29) tabancayla öldürdükten sonra cesedini toprağa gömen Eyüp Y., polis ekiplerince yakalanacağını anlayınca başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, 4 gün önce Develi ilçesi Abdulbaki Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Balkaş'tan haber alamayan yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş'ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü. Bu sırada Balkaş'ın, öldürülüp Abdulbaki Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı. Bölgede yapılan kazı çalışmasında Balkaş'ın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Balkaş'ın cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Yapılan araştırmada, Belkaş'ın uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı Eyüp Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Eyüp Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Eyüp Y'nin Yukarı Fenese Mahallesindeki bağevinde kaldığı belirlendi. Ekipler Eyüp Y'yi yakalamak üzere harekete geçti. Polisleri gören Eyüp Y., yakalanacağını anlayınca başına dayadığı tabancayla intihar etti. Eyüp Y'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son dakika haberi: Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son dakika haberi: Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son dakika haberi: Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son dakika haberi: Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son dakika haberi: Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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