Arkadaşını öldürdü yurt dışına kaçtı Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, evine davet ettiği arkadaşını öldürmesinin ardından yurt dışına kaçtı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, evine davet ettiği arkadaşını öldürmesinin ardından yurt dışına kaçtı.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine gelen ihbar sonucu Ünye'nin Pelitliyatak Mahallesi'nde Mevlüt Ö.'ye ait evin avlusunda gömülü bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cesedin bir erkeğe ait olduğu öğrenilirken, ev sahibi Mevlüt Ö.'nün yurt dışına çıktıktan sonra emniyeti arayarak kendini ihbar ettiği ve Adana'da yaşayan arkadaşını Ünye'ye davet ettiğini, birkaç gün birlikte zaman geçirip gezdikten sonra aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu arkadaşını öldürüp evinin avlusuna gömdüğü ve cesedi gömdüğü yeri anlattığı öğrenildi.



Mevlüt Ö.'nün olayın ardından Gürcistan'a kaçtığı, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirilirken, cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için kimlik belirleme çalışmaları başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA