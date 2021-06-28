ARKADAŞ KATİLİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARKADAŞ KATİLİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Aykut Bilici'yi tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçan Ö.A., yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Aykut Bilici'yi tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçan Ö.A., yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Olay, 28 Nisan'da Gebze Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan Aykut Bilici ile Ö.A. arasında tartışma çıktı. Ö.A. tabancasını çıkartarak Aykut Bilici'ye ateş etti. Ağır yaralanan Aykut Bilici hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ö.A. ise olay yerinden kaçtı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan Ö.A. Edirne'de yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ö. A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ARKADAŞ KATİLİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ARKADAŞ KATİLİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ARKADAŞ KATİLİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ARKADAŞ KATİLİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ARKADAŞ KATİLİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video gündem oldu: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video gündem oldu: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ARKADAŞ KATİLİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 18:22:33. #1.15#

title