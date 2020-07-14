Arkadaşını kurtardı, kendisi öldü Antalya'nın Serik ilçesinde girdikleri Köprüçay'da boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Suriye uyruklu gencin kendisi boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde girdikleri Köprüçay'da boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Suriye uyruklu gencin kendisi boğularak hayatını kaybetti. Gençten geriye daha önce çayda yüzdüğü görüntüler kaldı.

Ülkesindeki iç savaştan kaçan 21 yaşındaki Suriye uyruklu Ömer Elubeyd, 8 ay önce, ilk olarak Adana'ya daha sonra Antalya'nın Manavgat ilçesine yakınlarının yanına çalışmak geldi. Sera işi ile uğraşan evli ve 1 çocuk babası Ömer Elubeyd, iki arkadaşıyla serinlemek için Köprüçay'a gitti. 3 arkadaş çay kenarında sohbet ettikten bir süre sonra suya girdi. Elubeyd, boğulma tehlikesi geçiren bir arkadaşına yardım için suya atladı. Arkadaşını kurtarmayı başaran Elubeyd, bir anda gözlerden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye, jandarma su altı arama ekipleri ve İnsani Yardım Arama Kurtarma (IYAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren arama sonucu Elubeyd'in cansız bedeni yüzdüğü yere yakın bir noktada bulundu. Suriyeli gencin cenazesi önce Serik Devlet Hastanesine oradan, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Elubeyd'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Manavgat ilçesine götürüldü.

"Arkadaşlarını kurtardı, kendi boğuldu"

Kuzeninin cenazesini teslim alan Mehmet Ahmet, kuzeninin 2 arkadaşıyla saat 16.00 sırasında bölgeye yüzmeye gittiğini söyledi. Kuzeninin yüzme bilmeyen arkadaşlarını kurtarmak için boğulduğunu ifade eden Ahmet, "Ama kendini kurtaramamış. Arkadaşlarını kurtardı. Beni de çekin boğuluyorum' demiş ama olmamış" dedi.

Öte yandan geriye Elubeyd'in çayda yüzdüğü görüntüler kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA