Arkadaşını 'kazara' vurduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı
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Arkadaşını 'kazara' vurduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı

Uşak'ta arkadaşların sakalaşmak amacıyla ellerine aldıkları tüfeğin kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin olayda, arkadaşını kazara vurduğunu itiraf eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşını 'kazara' vurduğunu itiraf eden zanlı tutuklandı
13.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:36

Uşak'ta arkadaşların sakalaşmak amacıyla ellerine aldıkları tüfeğin kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin olayda, arkadaşını kazara vurduğunu itiraf eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün il merkezine bağlı Sirge köyünde meydana geldi. Aynı yaştaki arkadaşları H.Y. (15) ve M.S. (14) ile birlikte köydeki bir gölet kenarında av tüfeğiyle şakalaşan Kadirhan A. (15), tüfeğin ateş alması neticesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kadirhan A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saçmalar yanlışlıkla arkadaşına isabet etti

Olayın ardından gözaltına alınan arkadaşlardan H.Y., emniyetteki ifadesinde, gittikleri göletin çevresinde o esnada yanlarında bulunan tüfekle havaya ateş açtığını ancak tüfekten çıkan saçmaların 'kazara' arkadaşı Kadirhan A.'ya isabet ettiğini itiraf etti. Görgü tanığı olarak gözaltına alınan M.S. serbest bırakılırken olayı itiraf eden H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan H.Y.'nin babası Halim Y., iddiaya göre olay esnasında kullanılan av tüfeğini panikle alıp sakladıktan kısa bir süre sonra jandarmaya götürerek teslim oldu. Gözaltına alınan baba, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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