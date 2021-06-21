Arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaralayan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
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Arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaralayan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaralayan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de sosyal medya üzerinden tanıştığı arkadaşını bıçakla boğazından yaralayan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de sosyal medya üzerinden tanıştığı arkadaşını bıçakla boğazından yaralayan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.Y. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar etti ve sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma veren sanık M.Y., "Pişmanım. Yaptığım eylemde öldürme gibi bir kastım yoktu. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık M.Y.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, sanığın yurt dışı yasağını devam ettirdi.

Olay

5 Ağustos 2019'da meydana gelen olayda, M.Y. sosyal medya üzerinden E.S.B. ile tanıştı. Bir süre sonra E.S.B., M.Y.'yi evine davet etti. Evin balkonunda oturdukları sırada E.S.B., M.Y. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., yanında bulunan bıçak ile E.S.B.'ye saldırdı. E.S.B. boğazından yaralanırken, zanlı M.Y. olay yerinden kaçtı. E.S.B. hastanede tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan M.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaralayan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Haberler
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