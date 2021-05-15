Arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
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Arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde dün meydana gelen olayda, arkadaş oldukları öğrenilen Yavuz B. ile M.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş. yanındaki bıçak ile Yavuz B.'ye saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Yavuz B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı M.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.Ş., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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