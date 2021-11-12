Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık: Kardeşim gibi seviyordum

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşı Zeki Asya'yı (52) çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayıp öldüren Hüseyin Balcı, tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. İlk savunmasında, aralarında boğuşma yaşandığını öne süren Balcı, "Kanser nedeniyle boğazımda açılan deliğe elini soktu. Ben ondan kurtulmak için çok uğraştım. Bir ara onun üzerine düştüm. Neresinden yaralandığını dahi bilmiyorum. Zeki'yi kardeşim gibi seviyordum, öldürmek istemedim" dedi.

Kentte mayıs ayında Beylikova ilçesindeki evde bir araya gelen Zeki Asya, Hüseyin Balcı, Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. alkol almaya başladı. Bir süre sonra Hüseyin Balcı ile Zeki Asya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Balcı, yanında taşıdığı bıçakla Asya'yı kalbinden bıçakladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeki Asya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Hüseyin Balcı ile Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Balcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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