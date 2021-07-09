Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis
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Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Murat Tekçe'yi (30) bıçaklayarak öldüren Akın Yüksel (31), haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BOLU'da, birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Murat Tekçe'yi (30) bıçaklayarak öldüren Akın Yüksel (31), haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Ekim ayında Alpagutbey Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi. Murat Tekçe, otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşı Akın Yüksel'i evine bırakmak istedi. Akın Yüksel evinin önüne geldiğinde araçtan inmek istemedi. İki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Akın Yüksel araçtan indi, Murat Tekçe de bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra ikili arasında yaşanan telefon görüşmesi sonrası Tekçe, yeniden arkadaşının evinin önüne geldi. Otomobile binen Yüksel, kavga ettiği arkadaşını kalbinden ve karnından bıçakladı. Yaralanan Tekçe, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olayın ardından tutuklanan Akın Yüksel hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Akın Yüksel, Tekçe'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Akın Yüksel, olaydan dolayı pişman olduğunu ve cinayeti haksız tahrik altında işlediğini söyledi.İYİ HAL VE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti Akın Yüksel'in cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek ve mahkeme sürecindeki iyi halini de göz önünde bulundurarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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