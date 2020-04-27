Arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçaklayarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
27.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:30

Nevşehir'de tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçaklayarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesi Santral sokakta 4 arkadaşın arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında S.M., G.G. ve G.G.Ü. çıkan tartışmada yanlarında bulunan arkadaşları M.Ö.'yü göğsünden bıçaklayıp gasp etti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.G.Ü. alkolünde etkisiyle arkadaşını göğsünden bıçakladığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.M. ve G.G.'ye adli işlem yapılırken arkadaşını bıçakla yaralayan G.G.Ü. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haber
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal Haber
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, ben de kal
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haber
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti Haber
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Turgut Özal Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Ozan Güven Hande Yener Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Ergin Ataman Emre Belözoğlu Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Kadın Avrupa 112 Acil
Şu an buradasınız: Arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 16:52:14. #1.15#
title