Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

17.08.2019 13:16

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Reyhun Evren (24) birlikte alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) çıkan kavganın ardından evinden aldığı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Gedik köyü muhtarlık binası altındaki köy odasında meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan 5 arkadaştan Reyhun Evren ile Serhat Erişen arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 3 arkadaş ikilinin arasına girip, olayı sonlandırdı. Kavganın ardından Reyhun Evren, eve gidip av tüfeğini alarak olay yerine döndü. Evren, Serhat Erişen'e av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erişen, kanlar içinde yere yığılırken, Reyhun Evren, olay yerinden kaçıp, babası Hikmet Evren'in evine gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erişen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından Hikmet Evren'e olayı anlatan Reyhun Evren, babasının ihbarıyla eve gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Reyhun Evren, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serhat Erişen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Kaynak: DHA