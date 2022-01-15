Arkadaşını, 'annesine kötü davranıyor' diye çekiçle öldürdü

AYDIN (DHA) - ANKARA'da Volkan Aydın, annesine kötü davrandığını iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u, başına çekiçle vurarak öldürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın ile Ö.C.A. ile E.D. tutuklandı. Aydın, ifadesinde, "Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Akkuş tepki gösterince iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm" dedi.

Olay, 4 Ocak günü Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Akkuş, kıraathanenin alt katında kanepenin üzerinde iş yeri sahibi tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Akkuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Volkan Aydın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.