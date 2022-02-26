Arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde arkadaşından emanet aldığı kamyonetle hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde jandarma ekipleri devriyesi esnasında bir işletmenin bahçesinde bir kamyonetin çamura saplandığını fark etti. Ekipler, kamyonette işletmeye ait buzdolabı, plastik ve demir malzemelerin bulunduğunu gördü. Ekiplerce yapılan araştırmada kamyonetin G.Ö. isimli şahıssa ait olduğunu tespit etti. Daha sonra ekipler G.Ö.'nün ifadesine başvurdu. G.Ö.'nün ifadesine göre kamyonetini S.Ö.'ye verdiğini beyan etti. Ekipler S.Ö. ve beraberinde N.D., M.K.'yı gözaltına alındı.

Kamyonet ile hırsızlık yaptığını itiraf eden şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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