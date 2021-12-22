Arkadaşından cesaret aldı, ağabeylerinin yıllarca süren taciz ve istismarını savcılıkta anlattı

BURSA'da yaşayan N.Ş. (32), 7 yaşından 18 yaşına kadar ağabeyleri S.Ş. (38) ve K.Ş.'nin (35) taciz ve cinsel istismarına uğradığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ağabeylerinin tehditleri nedeniyle bugüne kadar sustuğunu, başından geçenleri anlattığı ev arkadaşından cesaret aldığını belirten N.Ş., "Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Yaşıyorsa da korkmasın, söylesin, savaşsın diye anlatıyorum. Ağabeylerimden de bu dünyada hesap sorulmasını istiyorum" dedi.

N.Ş., iddiaya göre 7 yaşından 18 yaşına kadar ağabeyleri S.Ş. ve K.Ş.'nin cinsel taciz ve istismarına uğradı. Aldığı tehditler sonucu, yaşadıklarını kimseye anlatamayan N.Ş., 18 yaşına geldiğinde çalışmaya başladı. Bir süre sonra da evlilik yapan N.Ş.'nin bir çocuğu oldu. Kısa süreli evliliğin ardından boşanan N.Ş., arkadaşı Filiz Z. ile aynı evde kalmaya başladı. Geçimini, günlük temizlik işlerine giderek sağlayan N.Ş., aile içerisinde maruz kaldığı taciz ve istismar olaylarının travmasından kurtulamadı, yaşadıklarını Filiz Z.'ye anlattı. Arkadaşından cesaret alan N.Ş., savcılığa giderek, ağabeyleri hakkında suç duyurusunda bulunup, yaşadıklarını psikolog eşliğinde yapılan savcılık sorgusunda anlattı. Uğradığı cinsel istismarın sayısını bile hatırlamadığını söyleyen N.Ş., "Ağabeylerimin gereken cezalarını almalarını istiyorum. Bu dünyada hesap sorulmasını istiyorum" diye konuştu.

Arkadaşının yaşadıklarını anlatan Filiz Z. ise, "Tam olarak onun hayatını bilmiyordum. Sadece, sessizliği benim dikkatimi çekiyordu. Bir şey yaşamış ama bunu bana söyleyemiyordu. Defalarca sordum, anlatmadı. Bir akşam kendisine, varsa her şeyi anlatmasını söyledim. Kendisine yardımcı olma konusunda söz verdim. O zaman, yaşadıklarını anlatmaya başladı. Duyduklarım karşısında kendime gelemedim. Bir kadının yaşamak istemediği bir olay. Ben devletten, kanunlarımızdan o kişilerin cezalandırılmasını bekliyorum" dedi.