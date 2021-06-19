Arkadaşına yardıma gelen asker toprak altında can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkadaşına yardıma gelen asker toprak altında can verdi

Arkadaşına yardıma gelen asker toprak altında can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel yurt binası inşaatında çalışan arkadaşının yanına gelen Deniz Astsubay toprak yığının altında kaldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel yurt binası inşaatında çalışan arkadaşının yanına gelen Deniz Astsubay toprak yığının altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından hastaneye kaldırılan asker yaşama tutunamadı.

Olay, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Kamyon Garajı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt inşaatında çalışan bir arkadaşının yanına gelen Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Astsubay Yasef Çalışkan toprak yığınının altında kaldı. Durumu gören işçiler 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri, toprak altında kalan askeri çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralı asker iş makinesinin de yardımı ile itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı asker ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Toprak altında kalarak ağır yaralanan asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay yerinin karşısında fırıncılık yapan Kadir Erdoğan olay ile ilgili açıklama yaparak, "Biz fırında çalışıyorduk. Kepçe orada hafriyat kazıyordu, altına da adam girmişti boruları tutuyordu. Merdiven boşluğundan toprak kayınca adam sıkıştı, kaldı orada. 1 buçuk senedir inşaat halinde. Yurt yapılacak, öğrenci yurdu. Seslendik ses vermiyordu. Kafasını kaldıramıyordu." dedi.

(İsmail Yasin Akçın - Vedat Kılıç/ İHA)

Arkadaşına yardıma gelen asker toprak altında can verdi
Arkadaşına yardıma gelen asker toprak altında can verdi
Arkadaşına yardıma gelen asker toprak altında can verdi
Arkadaşına yardıma gelen asker toprak altında can verdi
Arkadaşına yardıma gelen asker toprak altında can verdi
Arkadaşına yardıma gelen asker toprak altında can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracıyla uçurumdan yuvarlanan kadın, canının derdine düşeceğine gazetecilere saldırdı
Aracıyla uçurumdan yuvarlanan kadın, canının derdine düşeceğine gazetecilere saldırdı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Aytaç Kara Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arkadaşına yardıma gelen asker toprak altında can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 19:11:51. #1.16#

title