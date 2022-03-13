Arkadaşına yardım ederken ölen genç gözyaşları arasında defnedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkadaşına yardım ederken ölen genç gözyaşları arasında defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Arkadaşına yardım ederken ölen genç gözyaşları arasında defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ATV'yi çekerken lastiği halata dolanıp yağmur suyu kanalına düşerek hayatını kaybeden genç, gözyaşları arasında defnedildi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ATV'yi çekerken lastiği halata dolanıp yağmur suyu kanalına düşerek hayatını kaybeden genç, gözyaşları arasında defnedildi. Ölen sürücünün 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

Kaza, dün akşam Bursa-Ankarakarayolu üzeri Mezit-1 Tünel mevkiinde meydana geldi. Semih D. arızalanan ATV'sini ilçe merkezindeki bir tamirciye götürmesi için arkadaşı Murat Haber'den (24) yardım istedi. Murat Haber kendi aracı olan ATV'ye, arızalanan ATV'yi halat ile bağlayıp arkadaşının kontrolünde çekmeye başladı. Seyir halinde olan araçları birbirine bağlayan halat öndeki ATV'nin arka lastiğine dolandı. Halatın dolandığı araç aniden kayarak, yağmur suyu kanalına düştü. Murat Haber, araç üzerinden kanala düşerek başını çarptı. Kazayı görenler durumu 112, jandarma ve Polis Bölge Trafik ekiplerine bildirdi. Yoğun kara rağmen olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Murat Haber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Haber'in 2 ay sonra evleneceği öğrenilirken, arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Semih D. gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aileye teslim edilen gencin cenazesi ikindi namazını müteakip Suyolu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

Arkadaşına yardım ederken ölen genç gözyaşları arasında defnedildi

Arkadaşına yardım ederken ölen genç gözyaşları arasında defnedildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tragger, İnegöl, Bursa, Kaza, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title