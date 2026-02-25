Arkadaşına selam vermek için bastığı kornadan ses çıkmayınca çalındığını fark etti

Antalya'da sabah işe giderken arkadaşına selam vermek için kornaya basan genç, aracından ses çıkmayınca şüphelendi. Sanayiye gidip kontrol ettirdiğinde ise aracının kornalarının ve teyp başlığının çalındığını fark etti. Gece saatlerinde yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek üzere evinden çıkan Durmuş Mavi, yolda bir arkadaşına selam vermek için aracının kornasına bastı. Kornanın çalışmadığını fark eden Mavi, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sanayiye gittiğinde aracını kontrol ettiren Mavi, kornaların yerinde olmadığını öğrendi. Bunun üzerine eve dönerek güvenlik kameralarını inceleyen genç, iki kişinin gece saatlerinde aracın yanına gelerek kornaları, teyp başlığını ve konsol örtüsünü söktüğünü gördü. Durumu polis ekiplerine bildiren Mavi'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kameralara yansıyan şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlardaki rahat tavırları dikkat çekti.

"Manevi değeri maddiyatın çok ötesinde"

Aracına büyük emek verdiğini belirten Mavi, "Bu araç benim göz bebeğim. Yıllardır emek veriyorum. Çalınan parçaların maddi değeri var ama benim için manevi değeri çok daha fazla. İnsan en çok da o rahat tavırlara üzülüyor" dedi.

"Mesele maddiyat değil, emek"

Aracının kendisi için manevi bir değeri olduğunu, yaşadığı üzüntüyü anlatan Durmuş Mavi, "Bu araba benim gençliğimin bir parçası, Tofaş sevdası başka bir şey. Kendi imkanlarımla, tırnaklarımla kazıyarak aldım. Maddiyatı gerçekten önemli değil, kornayı yine alırım ama evimin önünde böyle bir şeyin yapılması, elini kolunu sallayarak gelip emeğimin çalınması içime dokundu" dedi.

"Evimin önüne gelip böyle bir şey yapmaları içime dokundu"

Hırsızlara çağrıda bulunarak şüphelilerin bir an önce yakalanmasını isteyen Mavi, "Buradan sanayiye gidiyordum. Kavşakta birine selam verecektim, kornaya bastım kornanın çalmadığını fark ettim. Sonra sanayiye gidince arabama baktım, kornaların olmadığını gördü. Eve geldim kameraları inceledim. Kameralarda iki kişinin gelip elini kolunu sallayarak arabamdan kornalarımı söktüklerini gördüm. Teybi sökmüşler. Bir de örtüm vardı, konsol örtüm. Onu almışlar. Mavi bir örtüydü. Aracımı kendi imkanlarımla aldım, o yüzden benim için daha değerli. Maddiyat önemli değil de evimin önüne gelip böyle bir şey yapmaları içime dokundu. Kamera olmasa ne yapacaktık bilmiyorum. Emniyete gittik, 'size dönüş yapacağız' dediler, o gün bugündür haber bekliyoruz. Yani geri getirip yerine takarsa belki bir ihtimal yine bir şey olmayabilir ama ben yine de şikayetçi olacağım. Bunların bir cezası olması lazım" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı