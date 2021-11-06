Arkadaşına işkence yapıp vurduktan sonra dini nikahlı eşine tehdit mesajı göndermiş

KONYA (DHA) - KONYA'da arkadaşı Burak Mutlu'yu (18) evinde işkence edip tabancayla vurarak yaralayan Yıldıray Tıska'nın (21) ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde "Dini nikahlı eşim B.K.'nin beni Burak ile aldattığını düşünüyordum" diyen Tıska'nın olayın ardında genç kadına "Burak'ı öldürdüm, sıra sende. Seni de öldüreceğim" diye mesaj attığı belirtildi.

Olay, perşembe günü Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak'ta meydana geldi. 2 ay önce tahliye olan Yıldıray Tıska, cezaevindeyken annesinin evine dönen dini nikahla yaşadığı B.K. ile ilişkisinin olduğunu düşündüğü Burak Mutlu'nun evine gitti. Burada Mutlu ile Tıska arasında tartışma çıktı. Yıldıray Tıska, Burak Mutlu'yu sabahtan akşama kadar darbetti. Daha sonra akrabalarını arayarak helallik isteyen Tıska, saat 18.30 sıralarında Burak Mutlu'nun ensesine, bacağına ve göğsüne 4 el ateş ederek evden çıktı. Burak Mutlu, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alanın Burak Mutlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, tehdit edilen B. K.,'yı güvenlik gerekçesiyle kadın sığınma evine yerleştirdi. Tıska, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.