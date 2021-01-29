Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bağcılar'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi'nde M.C. (28) ile arkadaşı M.Ş. (35) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.Ş. tarafından bıçakla yaralanan M.C. hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.C. hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeden araştırma yapan polis ekipleri, şüpheli M.Ş.'yi yakaladı.

Güvenlik kameraları kayıtlarında, iki arkadaşın kavga ettiği, M.Ş.'nin arkadaşı M.C.'ye saldırdığı ve defalarca bıçakladığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok