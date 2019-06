Arkadaşı kilosuyla dalga geçti, 4 ayda 33 kilo verdi...Şimdi görenler tanıyamıyor

Kilosuyla dalga geçen arkadaşı şimdi kendinden kilolu

RİZE - Aynı iş yerinde çalışan iki arkadaşın fotoğraf sohbeti sağlıklı yaşama yol açtı.

Rize'de yaşayan Bahadır Türüt isimli 21 yaşındaki genç iş yerinde bir fotoğraf çekinip bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak istedi. Yakın arkadaşı Servet Bayrak'tan fikir almak için fotoğrafın nasıl olduğunu soran Türüt hüsrana uğradı. Bayrak yakın arkadaşı Türüt'e 'Bu fotoğraf sosyal medyada paylaşılır mı? Tanker gibi çıkmışsın' ifadeleriyle karşılık verdi. Unun üzerine üzülen Türüt arkadaşı ile iddiaya girerek 'Bu fotoğrafın aynısını zayıflayıp, çekip atacağım görürsün' ifadelerini kullandı ve hayatından zararlı besinleri çıkarttı. Türüt bu azmini neticesinde ise 4 ayın sonunda ise 115 kilodan 82 kiloya düştü. 4 ay içerisinde kendisine asansörü, araçla seyahati yasaklayan Türüt iş yerinden evine yürüyerek gidip geldi. Boş zamanlarını ise Rize Sahili'nde yer alan spor aletlerinde çalışarak değerlendirdi.

Arkadaşının kendisine öyle demesinden dolayı çok üzüldüğünü ve hırs yaptığını dile getiren Bahadır Türüt, "30 yıldır kilolarımla yaşayan bir gençtim. Barışıktım kendimle ama sürekli fotoğraflarda bunu saklamaya çalışıyordum. Bir gün mesai arkadaşım Servet bana bir fotoğraf çekti. Bu fotoğraf sonrasında benimle geçtiği o dalgalar, söylediği sözler beni etkiledi ve bana bu fotoğrafın paylaşılamayacağını söylediği için bende bir etki oluşturdu. Bende ona bu fotoğrafın daha iyisini çekeceğimizi söyledim. İddiaya tutuştuk ve kazanan ben oldum. Şu sıralar benimle fotoğraf çekinmekle uğraşıyor. Kendisine teşekkür ediyorum aslında 33 kilo 4 ayda gitti, şimdi 10 kilo daha vereceğim" dedi.

Hayatından karbonhidrat içeren gıdaları çıkararak spora yöneldiğini ve bu şekilde zayıfladığını dile getiren Türüt, "Herhangi özel bir program uygulamadım. Tamamen yaptığım şey, karbonhidrat içeren gıdaları hayatımdan çıkarttım. Daha yeşillik ağırlıklı beslendim. Evle iş arasındaki mesafeyi yürüyerek gittim. Asansör kullanmayı tamamen kaldırdım. 4 katlı merdiven çıkıyorum her gün. Onu mesela çıkarken zorlanıyordum, artık zorlanma diye bir şey yok. Artık ikişer adımla çıkabiliyorum. Sahilde yürürken ayaklarımda bir süre sonra ağırlık hissediyordum, o ağırlık artık olmuyor. Sabahları kalkarken dinç kalkıyorum, terle uyanmıyorum. Nefesi daha rahat alıyorum. Ayakkabılarımı bağlayamıyordum, göbeğim buna engel oluyordu ama artık rahatlıkla bağlıyorum. Boş zamanlarımda da sahildeki spor aletlerinde çalışıyorum. Çevremdeki insanlar bana çok olumlu tepkiler veriyor" ifadelerini kullandı.

Zayıflamak isteyenlere ise arkadaşı Servet ile arkadaş olmalarını tavsiye etti.

"Yemeğe harcamadığım parayı kıyafetlere harcıyorum"

Zayıflaması nedeniyle bütün kıyafetlerinin kendisine çok büyük olduğunu ve bu nedenle de yeni kıyafetler almak veya kurtarılabilen kıyafetlerini terzi yardımıyla küçültmek zorunda kaldığını dile getiren Türüt "Dolabımı tamamen değiştirmek zorunda kaldım. Eski kıyafetlerim bana büyük oluyordu. Sürekli bir alışveriş döngüsü içerisindeyim. Kıyafetlerimi terziye bıraktım, onları da yeniden ölçülendirdik. Şuan ki vücuduma göre tasarlanıyor. Zayıflamak güzel ama maliyetli. Gerçekten yemeğe vermediğim parayı artık kıyafetlere veriyorum" şeklinde konuştu.

"Şimdi tanker yer değişti"

Arkadaşına karşı art niyet taşımadan onun iyiliği için zayıflaması gerektiğini düşündüğünden kendisine 'Tanker gibi çıkmış' dediğini dile getiren Servet Bayrak ise arkadaşının zayıflamasıyla kendisinin aynı kiloda kaldığını sözlerine ekledi. 'Şimdi tanker yer değişti' diyerek arkadaşına moral veren Bayrak ise, "Her şey bir fotoğraf karesiyle başladı. Ben fotoğrafı çektikten sonra Bahadır 'Bunu ben sosyal medyada paylaşacağım' dedi. 'Saçmalama, tanker gibi karnın çıkmış bu atılır mı?' dedim. O da bu sözlerime biraz bozuldu sonra dedi 'Ben bunun daha iyisini atacağım iddiasına var mısın' dedi. 4 aylık bir sürede 33 kilo verdi. Fotoğraf çekinirken her zaman karnını kamufle ediyordu. Şimdi boydan, sağdan, soldan, her taraftan fotoğraf çekilmesini istiyor. Bahadır ile iddiaya girdiğimizde zayıftım, ben şuan kiloluyum. Bahadır'ın kiloları bana geldi herhalde. Şuan tanker yer değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA