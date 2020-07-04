Arkadaşı ile tartışan kadın intihar etti Kayseri'de beraber yaşadığı şahısla tartıştığı iddia edilen kadın, tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Kayseri'de beraber yaşadığı şahısla tartıştığı iddia edilen kadın, tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde meydana gelen olayda tabancayla vurulan D.D. (40), 38 KM 226 plakalı otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne bırakıldı. Burada tedavi altına alınan D.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.D.'yi hastaneye bırakan S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. İddiaya göre S.Ö.'nün D.D. ile bir süredir beraber yaşadığı, olayın olduğu gün D.D. ile tartıştıktan sonra tabanca ile kendine ateş etiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA