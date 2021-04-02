Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı
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Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı -3'üncü kattan atlayan genç kız yoldan geçen araçla hastaneye kaldırıldı Arnavutköy'de arkadaşı ile tartışan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen genç kız 3'üncü kattan atladı.

Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı

-3'üncü kattan atlayan genç kız yoldan geçen araçla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de arkadaşı ile tartışan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen genç kız 3'üncü kattan atladı. Genç kız o esnada caddeden geçen bir otomobil şoförünün yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Gülcan B. akşam saatlerinde arkadaşı ile telefonda kavga etti. Arkadaşı ile kavga ettikten sonra sinir krizi geçiren genç kız, 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı ve aşağıya atladı. Balkondan atlayarak yaralanan Gülcan B.'nin yardımına o esnada evde bulunan ailesi koştu. Yerde baygın şekilde yatan genç kız o sırada cadde üzerinden geçen bir otomobil şoförünün yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önünde genç kızın sağlık durumu ciddiyetini korurken yakınları arasında ise ara ara gerginlik meydana geldi.

Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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