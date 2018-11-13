Arkadaş Şakalaşması Canından Ediyordu

Antalya'da arkadaşıyla şakalaşırken kalbi durunca hastaneye kaldırılan, burada çalıştırılan kalbi 4 kez daha duran Muhammet Kadir Mor (15), 15 gün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir ay sonra nefes almakta zorluk çeken Mor'un, 1,5- 2 santim olması gereken nefes borusu çapının yarım santimin altına düştüğü belirlenince ameliyata alındı. Mor, aylar süren yaşam mücadelesinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

"HIRILTILI NEFES ALIYORDU"

Ameliyatın gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Muhammet Kadir Mor'un kendilerine 4,5 ay önce solunum sıkıntısı nedeniyle geldiğini belirtti. Prof. Dr. Bilgin, "Hikayesini dinlediğimizde arkadaşıyla şakalaşırken aniden kalbinin durduğunu, yoğum bakımda tedavi edildikten sonra taburcu olduğunu, bir müddet sonra solunum sıkıntısı olduğunu öğrendik. Hastanın durumu bize, yoğun bakımda hastalar takip edilirken nefes alması için soluk borusuna konan entübasyon tüpünün yaptığı darlığı düşündürdü. Yaptığımız incelemede böyle olduğunu gördük. Öncelikle soluk borusunu genişleten işlemler yaptık, ama bu işlemler hastaya zaman kazandırmak içindi. 4 ay sonra da bozuk olan soluk borusunun orta kısmını, yaklaşık 2 santimlik bölümü çıkartarak ameliyatını gerçekleştirdik. Erişkinlerde 2- 3.5 santim, çocuklarda ise çapı 1,5- 2 santim kadardır. Muhammet bize geldiğinde, soluk borusunun çapı yarım santimin altındaydı. Hırıltılı nefes alıyordu. Yani her an hayatını kaybedebilirdi" dedi.

Prof. Dr. Bilgin, Muhammet'in bir hafta önce ameliyat olduğunu belirterek, "Bundan sonra artık normal hayatına devam edecek. Soluk borusunun 2 santim kısaltılması hastanın yaşamını tehdit etmez. Soluk borusu ameliyatlarında yüzde 50'ye kadar çıkartılabilir" dedi.

"ARKADAŞIMLA GÜREŞİP ŞAKALAŞIYORDUK"

Korkuteli ilçesinde lise 2'nci sınıf öğrencisi olan Muhammet Kadir Mor ise yaklaşık bir yıldır erkek öğrenci yurdunda kaldığını belirterek, "1 Mayıs tarihinde arkadaşımla güreşip şakalaşırken birden fenalaştım. Ben hatırlamıyorum. Kalbim durmuş. Hastaneye kaldırılmışım. Orada çalıştırılan kalbim 4 kez yeniden durmuş. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişim" diye konuştu.

Yoğun bakımdaki 15 günün ardından taburcu olup evine gittikten bir ay sonra nefes almakta zorlandığını söyleyen Mor, "Soluk borumun daraldığı tespit edilince İstanbul'a gittik. Orada lazerle soluk borum genişletildi. Antalya'ya evimize döndükten 1 ay sonra yine nefes alamamaya başladım. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Bilgin hocamıza başvurduğumda 3 kez soluk borusunu genişletti, ama sorun düzelmeyince ameliyat oldum. Şimdi iyiyim çok şükür" şeklinde konuştu.

YARIM SAATLİK YOLU 10 DAKİKADA GELDİM

Muhammet'in babası Süleyman Mor ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben nakliye şoförüyüm. Olay günü İstanbul'dan dönerken bir telefon geldi. Muhammet'in arkadaşıyla şakalaşırken kalbi durdu dendi. O yolu nasıl geldim, bilmiyorum. Yarım saatlik yolu 10 dakikada geldim. Hastaneye gittiğimde doktorların Muhammet'i yaşatmak için uğraştıklarını gördüm. Acil Antalya'ya sevk ettiler. Oğlum 15 gün yoğun bakımda kaldı ama taburcu olduktan bir süre sonra Muhammet'in nefes alamadığını görünce yeniden doktorlara başvurduk. Doktorlar bize nefes borusunda entübeden kaynaklanan bir daralma olduğunu söylediler. Prof. Dr. Bilgin'in gerçekleştirdiği ameliyatın ardından oğlum sağlığına kavuştu çok şükür."

Oğlunun yaşadıklarına neden olan arkadaşıyla ilgili şikayette bulunmadıklarını belirten Süleyman Mor, "Bunlar çocuk. Arkadaşı da böyle olmasını istemezdi. İkisi çok yakın arkadaştı. Bizim çocuğumuzun başına gelen, o çocuğun da başına gelebilirdi. Zaten arkadaşı çok üzüldü" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay anı, yurttaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Muhammet Kadir Mor, arkadaşıyla güreş tutup, şakalaşırken yere yığılıyor. Yerden kalkamayan Mor'un yardımına arkadaşları koşuyor. - Antalya