Arkadaş Cinayeti Sanığı: Silahı Çekip Beni Vurmasın Diye Bıçağı Salladım

ANTALYA'da, geçen yıl, telefonda tartıştıktan sonra evinin önünde buluştuğu eski iş arkadaşı Fevzi Gürün'ü (34) öldüren Erkan Büyükdeğirmenci (33), "Silahı çekip beni vurmasın diye hedef gözetmeden bıçağı salladım" dedi.

Olay, geçen yıl 28 Aralık'ta Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde iş makinesi tamircisi olarak çalışan Fevzi Gürün, daha önce birlikte çalıştığı Erkan Büyükdeğirmenci ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Gürün'ün evinin önünde görüşmek üzere randevulaşan eski arkadaşlar, buluştuklarında da tartışmayı sürdürdü. Bu sırada Büyükdeğirmenci, Gürün'ü 8 kez bıçakladı. Olay sonrası Büyükdeğirmenci kaçarken, Gürün ise ambulansla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erkan Büyükdeğirmenci, Isparta'da yakalanıp tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Erkan Büyükdeğirmenci, bugünkü duruşmada cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Büyükdeğirmenci, arkadaşı B.İ. ile alkol aldıkları sırada Fevzi Gürün'ün telefonda kendisine küfür edip hakarette bulunduğunu iddia ederek, "Alkolün etkisiyle sızdım. Uyandığımda B.İ. yanımda değildi. B.İ.'yi telefonla aradım, Fevzi'nin evinin önünde olduğunu söyledi. Fevzi aynı zamanda benim komşumdur. Bunun üzerine evime gidip aracımı park ettim. Fevzi ve B.İ., evlerinin otoparkından bana doğru geldiler. Aracımın kapısını açmak için zorladılar. Patronumu arayarak durumu anlattım ve konuşmaları için telefonu Fevzi'ye verdim" dedi.

Telefonu geri alamayınca araçtan inmek zorunda kaldığını öne süren Büyükdeğirmenci, telefonu almak için hamle yaptığı sırada Gürün'ün kendisine kafa atarak yere düşürdüğünü iddia etti. B.İ.'nin elinde gördüğü bıçağı aldığı sırada Fevzi Gürün'ün belindeki silahı çıkarmaya çalıştığını ileri süren Büyükdeğirmenci, "Silahı çekip beni vurmasın diye hedef gözetmeden bıçağı salladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum. Fevzi'nin bana bu kadar sinirlenmesinin nedeni telefon görüşmesindeki küfürleşmeler olabilir. Ayrıca B.İ.'nin de bu olayda etkisi olabilir. Fevzi'ye ne dediyse o kadar sinirlenip beline tabancasını takıp gelmiş" diye konuştu.

B.İ. ise Fevzi Gürün'ü uyarmaya gittiği sırada sanığın aradığını ve aralarında tartışma yaşandığını söyleyerek, "Gürün evinden silahını alarak geldi. Sanığın gelmesine yakın Fevzi'ye 'Silahı eve bırak, konuşur anlaşırız' dedim. Silahı eve bıraktı. Sanık gelir gelmez kavga başladı ve sanığın kaç bıçak darbesi vurduğunu görmedim. Fevzi'nin elini beline atması veya silah çekmesi söz konusu değildi. Sanıkla maktulü 4 yıldır tanırım, birbirlerinden pek hoşlanmazlardı" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Antalya

Kaynak: DHA