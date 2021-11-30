Arkadan Çarpmaya Karşı Koruma Çerçevesi Denetimleri Yapıldı

Arka koruma donanımları; araçlara arkadan çarpmalarda çarpan aracın öndeki aracın altına girmesini önlemek üzere araçların arka kısmına takılan çeşitli şekil ve boyutlarda imal edilen tampon olarak adlandırılan ünitelerdir.

Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi; 03. 02. 1993 tarihinde Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'te (AİTM) tadilat kapsamına alınarak, 09. 09. 1997 tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliği 1 Sayılı Cetvelde zorunlu kılındı. 23. 09. 1999 tarihinde Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına Dair Tip Onayı Yönetmelikte yapılan düzenleme ile 23. 09. 2000 tarihinden itibaren üretilen kamyonet, kamyon, çekici ve römork kategorisi araçlar için zorunlu hale getirildi.

Ayrıca, Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Gruplarına İlişkin Tablo'da 2014 yılından itibaren Ağır Kusur olarak belirlendi.

2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planında; yük taşımacılığı yapan ağır tonajlı araçların arka koruma çerçevesinin ilgili tip onay mevzuatına uygunluğunun etkin, sürekli ve yoğun olarak denetlenmesi hedeflendi.

Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi bulunmayan araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesinden idari yaptırım uygulanarak araç trafikten men edilmekte ve eksikliğini gidermesi için 1 günden 7 güne kadar izin verilmektedir.

Ülke genelinde, Karayolları Denetim İstasyonları (KDİ) başta olmak üzere tüm güzergahlarda ağır taşıt kontrollerinde arka koruma çerçevesinin standartlara uygun şekilde bulundurulmasına yönelik denetimler yapılmaktadır.

2021 yılı içerisinde;

• 57 bin 543 araca bu eksikliklerinden dolayı idari yaptırım uygulandı.

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için takip mesafesi ve hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerimizin kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet