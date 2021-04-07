Arka tekeri kopan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Arka tekeri kopan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arka tekeri kopan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil arka tekerinin kopmasıyla şarampole yuvarlandı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil arka tekerinin kopmasıyla şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobil hurdaya döndü.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul Tembel idaresindeki 64 NK 723 plakalı Kartal marka otomobilin, Kavacık Rampası'ndan indiği esnada sağ arka tekeri koptu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karayolunda bir süre savrulduktan sonra, yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan şoför Resul Tembel, kafasına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Tembel, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tembel'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Arka tekeri kopan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Arka tekeri kopan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Arka tekeri kopan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Arka tekeri kopan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Arka tekeri kopan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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