Arka Sokaklar Yüşra Geyik diziden ayrılıyor mu? Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'dan peş peşe ayrılık haberleri geliyor. 15 yıldan bu yana dizinin kadrosunda yer alan Yüşra Geyik'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Yüşra Geyik ayrılıyor diziden ayrılıyor mu?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan peş peşe gelen ayrılık haberleri, dizinin fanatiklerini üzüntüye uğrattı. 15 yıldan bu yana dizinin kadrosunda yer alan Yüşra Geyik'ın projeden ayrılacağı haberi gelmesinin üzerine, Arka Sokaklar Yüşra Geyik diziden ayrılıyor mu?Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu, konuları merak edildi.

ARKA SOKAKLAR YÜŞRA GEYİK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TV100'de yer alan habere göre başarılı performansıyla dikkat çeken dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik de projeden ayrılıyor. Şimdiden çok sayıda teklif alan Geyik'in yeni adresi ise merak konusu oldu.

Geyik, dizinin yeni bölümlerinde genç bir muhabir rolünü canlandırıyordu. Geyik, birçok zorlu olayı haberleştirmek için tehlikeye atılmış ve zaman zaman da babasının yardımına ihtiyaç duymuştu.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisinde 15 yıldır yer alan Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğumlu.

İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı. Daha sonra ise Yabancı Damat ve Afacanlar Kampı adlı dizilerde oynadı. Arka Sokaklar dizisinde de Zeliş karakterine can veriyor.