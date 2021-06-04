Arka Sokaklar Yüşra Geyik diziden ayrılıyor mu? Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Arka Sokaklar Yüşra Geyik diziden ayrılıyor mu? Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar Yüşra Geyik diziden ayrılıyor mu? Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kanal D ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'dan peş peşe ayrılık haberleri geliyor. 15 yıldan bu yana dizinin kadrosunda yer alan Yüşra Geyik'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Arka Sokaklar Yüşra Geyik ayrılıyor diziden ayrılıyor mu?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan peş peşe gelen ayrılık haberleri, dizinin fanatiklerini üzüntüye uğrattı. 15 yıldan bu yana dizinin kadrosunda yer alan Yüşra Geyik'ın projeden ayrılacağı haberi gelmesinin üzerine, Arka Sokaklar Yüşra Geyik diziden ayrılıyor mu?Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu, konuları merak edildi.

ARKA SOKAKLAR YÜŞRA GEYİK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TV100'de yer alan habere göre başarılı performansıyla dikkat çeken dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik de projeden ayrılıyor. Şimdiden çok sayıda teklif alan Geyik'in yeni adresi ise merak konusu oldu.

Geyik, dizinin yeni bölümlerinde genç bir muhabir rolünü canlandırıyordu. Geyik, birçok zorlu olayı haberleştirmek için tehlikeye atılmış ve zaman zaman da babasının yardımına ihtiyaç duymuştu.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisinde 15 yıldır yer alan Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğumlu.

İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı. Daha sonra ise Yabancı Damat ve Afacanlar Kampı adlı dizilerde oynadı. Arka Sokaklar dizisinde de Zeliş karakterine can veriyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Beren Saat İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arka Sokaklar Yüşra Geyik diziden ayrılıyor mu? Zeliş Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 09:41:36. #1.16#

title