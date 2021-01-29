Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Arka Sokaklar var mı? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Arka Sokaklar'In yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım 29 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, yüklü miktarda kaçak silah sevkiyatı yapılacağının haberini alır. Sevkiyat adresi belirlendikten sonra operasyona start verilir. Ekip, gittiği adreste büyük bir çatışmanın ortasında kalır. Cevvalce çatışan ekibimiz adamları etkisiz hale getirir. Ekip olay yerinden ayrılırken Mesut son işlemler için mekanda kalmıştır. Silah kaçakçılarından bir kişi önceden düzenlenmiş bir bombayı telefonuyla patlatır. Bu patlamayı duyan Ali ve Arda büyük korku yaşarlar. Geride bıraktıkları Mesut'tan haber alamamaktadırlar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Bahar'ın düştüğü durum yüzünden çok öfkelidir. Özellikle Hakan, sevdiği kadının kendi yüzünden zor zamanlar geçirmesine hayıflanmaktadır. Bir an önce Bahar'a zarar veren Zafer'in bulunması gerekmektedir. Açığa alınan Hakan, Zafer'in izini bulmuştur. Bu bilgiyi paylaşmak için Asayiş Şubeye geldiğinde tatsız bir olayla karşılaşır. Bahar'ın dayısı Arif de oradadır.

Arif, Hakan'a sert sözlerle saldırmaya çalışır; fakat, ekip tarafından durdurulur. Rıza Baba, Hakan'ın verdiği bilgilerle operasyonu başlatır. Zafer, ekibin baskınından son anda kurtulsa da, kaçacak yeri kalmamıştır artık. Kovalamacadan sonra Hakan ile Zafer karşı karşıya kalır. Hakan, silahını Zafer'e doğrultur. Ekip arkadaşları Zafer'i öldürmemesi için ona seslenirler. Hakan, kararlıdır.

Zafer'in elindeki Bahar'a ne oldu? Hakan, Zafer'i öldürecek mi?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

