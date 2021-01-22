Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 22 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Arka Sokaklar var mı? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Arka Sokaklar'In yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım 22 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, Bahar'ın düştüğü durum yüzünden çok öfkelidir. Özellikle Hakan, sevdiği kadının kendi yüzünden zor zamanlar geçirmesine hayıflanmaktadır. Bir an önce Bahar'a zarar veren Zafer'in bulunması gerekmektedir. Açığa alınan Hakan, Zafer'in izini bulmuştur. Bu bilgiyi paylaşmak için Asayiş Şubeye geldiğinde tatsız bir olayla karşılaşır. Bahar'ın dayısı Arif de oradadır. Arif, Hakan'a sert sözlerle saldırmaya çalışır; fakat, ekip tarafından durdurulur. Rıza Baba, Hakan'ın verdiği bilgilerle operasyonu başlatır. Zafer, ekibin baskınından son anda kurtulsa da, kaçacak yeri kalmamıştır artık. Kovalamacadan sonra Hakan ile Zafer karşı karşıya kalır. Hakan, silahını Zafer'e doğrultur. Ekip arkadaşları Zafer'i öldürmemesi için ona seslenirler. Hakan, kararlıdır.

Zafer'in elindeki Bahar'a ne oldu? Hakan, Zafer'i öldürecek mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bıçaklanan Selin acilen hastaneye kaldırılır ve ameliyata alınır. Durumu öğrenen ekip arkadaşları -özellikle de Mesut- yıkılır. Selin, ameliyat olduğu sırada Mesut ve ekip onu bıçaklayan kişinin peşine düşer. Yeri öğrenilen adam kıskıvrak yakalanır. Ameliyattan çıkan Selin'i ise, kötü bir durum beklemektedir. Ameliyat sonrası ciğerinde oluşan komplikasyon ciddidir. Ağır uyuşturucu barındıran ağrı kesicilerle hayatına bir süre devam etmesi gerekmektedir. Bu durum Mesut'u endişelendirir; çünkü, ağrı kesiciler Selin'i uyuşturucuya bağımlı hale getirebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

