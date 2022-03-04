Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 617. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 617. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayhan Kırali, 20 yıl önce kan davası cinayeti işlemiş eski bir mahkumdur. Yakın zamanda hapisten çıkan Ayhan sokakta simit satarken Mesut Komiser ile karşılaşır. Bu karşılaşmanın sonunda Mesut'u bir tehlike beklemektedir.

Son cinayeti umduğu gibi gitmeyen Poyraz panik halindedir. Tüm dikkatini davaya veren Selin Komiser bir ipucu bulur. Bu ipucu Poyraz'ı zor durumda bırakacaktır.

Semra isimli bir kadın küçük kızı Irmak'ı okuldan almaya gelir. Bu esnada yanlarına bir araba yanaşır ve Irmak kaçırılır. Görgü tanıkları ile görüşen ekibimiz bu mahallede çocuk kaçırma vakalarına sık rastlandığını öğrenir. Ekibimiz Irmak'ı kötü adamların elinden kurtarmak için harekete geçecektir.

Engin, usulsüzce hareket eden polisi sorgulamaktadır. Polis, kendisine verilen görevi yerine getirdiğini söyler. Görev ise; bir adamın, gizli bir mekana getirilmesidir. Bu görevde de Mesut ile birlikte olduğunu söyler. Bunu duyan Rıza Baba, Engin ve Hüsnü büyük şaşkınlık yaşar.

Seri katil olayı devam etmektedir. Yakalanmadıkça kadınlar büyük tehdit altındadır. Özellikle Hakan bu dosyada önemli adımlar atmaktadır.

Hüsnü'nün eşi Esra hastaneye kaldırılmıştır. Hüsnü, önemli bir rahatsızlığı olduğunu düşünür; fakat, olay bambaşkadır. Bu durum ise, ekip arkadaşlarının diline düşer.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serap tehlikede mi?

Serap'a bir türlü ulaşamayan Hakan, genç kızın evine gitmeye karar verir. Tam o esnada Serap'tan gelen bir mesaj başta Hakan'ın içini rahatlatsa da çok geçmeden yeni soru işaretleri yaratacaktır. Poyraz'ın hedefinde ise, umulmadık bir kişi vardır.

Komiser Hilal tarafından vurulan Aslan'ın ölümü Cemal'in meslek hayatını tehlikeye sokar. Kendini aklamaya çalışan Cemal beklenmedik bir müttefik edinecektir.

Metin ile Berrak'ın evleneceğini duyan Hüsnü, Metin'in kararına saygı duyar. Metin ve Berrak bir an önce evlilik hazırlıklarına başlamak ister. Ancak onların önünde bir engel vardır; o da, Asiye'dir.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 25 Şubat Cuma akşamı Kanal D'de...

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