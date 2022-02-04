Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 613. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 613. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar bölüm bugün mü, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba'nın davetsiz bir ziyaretçisi olur. Bu sırada kendisine atılan iftiradan bir an önce kurtulması gereken Mesut, İlyas Albay'dan yardım ister.

Ekibimiz bir kavgaya müdahale eder ve burada kız kardeşini arayan Levent ile karşılaşırlar. Ekibimiz Levent'e kız kardeşini bulma konusunda söz verir. Fakat Levent'in gizlediği şeyler vardır.

Ezgi'nin Noyan'ın yanındaki koruma görevi hala devam etmektedir. Cemal ve Ezgi birbirleriyle eskisi kadar sık vakit geçiremedikleri için yakınırlar. Bu sırada Ezgi, Noyan'ın davranışlarında bir gariplik sezer. Fırsat yakaladığı anda gizlice Noyan'ın ofisine giren Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan'ın suç geçmişinin kapısını aralar. Bir inşaat işçisi olan Alişan iş kazası geçirir. Tesadüfen olay yerine yakın olan ekibimiz duruma şahit olur. Alişan iyileşene kadar dinlenmelidir fakat o ne olursa olsun çalışmaya niyetlidir. Alişan'ın bu ısrarının altında yatan dramatik gerçekler ekibimizi derinden etkileyecektir.

Haberler.com - Gündem