Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 612. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 612. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

21 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 611. Bölümünde Ekip, Rıza Babayı Amerikalı suç çetesinden kurtarmak için harekete geçiyor!

Rıza Baba'nın davetsiz bir ziyaretçisi olur. Bu sırada kendisine atılan iftiradan bir an önce kurtulması gereken Mesut, İlyas Albay'dan yardım ister.

Ekibimiz bir kavgaya müdahale eder ve burada kız kardeşini arayan Levent ile karşılaşırlar. Ekibimiz Levent'e kız kardeşini bulma konusunda söz verir. Fakat Levent'in gizlediği şeyler vardır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut ve Selin'in düğün telaşı yine talihsizliklerle sınanır. Takıntılı Noyan, Ezgi'yi kaçırmıştır.Ekip hep birlikte peşlerine düşse de Noyan'ı ellerinden kaçırılar. Cemal çılgına dönmüş durumdadır.

Ezgi kurtulabilecek mi?

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