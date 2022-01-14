Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 9. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 610. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Rıza Baba'nın vurulması şok etkisi yaratıyor!

Rıza Baba'nın vurulduğunu öğrenen ekip şoke olur. Herkesin dünyası başına yıkılır. Peki Rıza Baba öldü mü?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

17 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 608. Bölümünde ekip, Rıza Babanın aldığı şok kararla büyük üzüntü yaşıyor!

Rıza Baba, Selin olayında Mesut'un peşinden giden ekibine karşı büyük kırgınlık yaşar. Bu yüzden geri dönülemez bir karar alır. Bu kararı da ekibiyle paylaşır.

Ekibimizden kaçan Samir, Feyza'nın evinde saklanmaktadır. Planı sahte pasaport çıkartıp Feyza ile birlikte yurtdışına kaçmaktır. İlyas ile işbirliği yapan Mesut ve Selin, Samir'in peşindedir. Kısıtlı zamanı kalan Samir'in tek düşmanı ekibimiz de değildir.

Ekibimiz, Serap'ın başına gelenlerden sonra intihar eden yakın arkadaşı avukat Ertan'ın vakasını daha derinden incelemeye karar verir. Hakan, Serap'a saldıran iki kişinin plakasının izini sürerken Ezgi ve Sinem de Yeliz'in hesaplarını incelemeye alır. Ortak bir nokta bulmaları uzun sürmeyecektir.

Musa ve Ulvi isimli iki uyuşturucu bağımlısı, Gizem isminde bir genç kızı taciz eder. Mahalle halkına da uzun zamandır kök söktürmektedirler. Ekibimiz bu iki suçluyu sokaklardan uzak tutmak için mücadele ederken yine engellerle baş edeceklerdir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

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