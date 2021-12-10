Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 607. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 607. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çıkan çatışmada yaralanan Samir'in tek derdi karısına ve kızına kavuşmaktır. Samir'in adamları tarafından ağır yaralanan İdris'in durumu ciddidir. Halide'nin İlyas'ı ziyaret etmek isteyeceğini düşünen Samir, hastaneye adamlarını gönderir. Adamlarının yakalanması ile bir darbe daha yiyen Samir'in yarası ağırlaşınca mecburen doktor çağırırlar. Gelecek olan doktor ise Cemal'den başkası değildir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amerikalı uyuşturucu tacirinin elinde olan Selin ölümle burun burunadır. Mesut ise, onu kurtarmak için çırpınmaktadır. Ekip arkadaşlarını da yanına alan Mesut dört bir koldan Selin'i aramaktadır. Bu sırada pusuya düşen ekibimiz canlarını zor kurtarır. Bu operasyonun kendisinden haber siz yapılmasına öfkelenen Rıza Baba, Mesut'a ağır laflar söyleyerek onu son kez uyarır. Fakat Mesut'un, Rıza Babayı dinleyecek zamanı yoktur.

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