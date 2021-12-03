Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 606. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 606. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Samir, has adamı İkbal hapishaneden çıkmadan Başak'ı bırakmayacaktır.Başak'ın izini süren ekibimiz Bahri'nin adamları tarafından pusuya düşürülünce kendilerini tehlikeli bir çatışmanın ortasında bulur. Bu sırada olanlardan haber siz şekilde Kadim'in ölmeden önce verdiği adrese giden Mesut'u büyük bir sürpriz beklemektedir. Yaptığı hata yüzünden Başak'ı tehlikeye atan Gencer'in kaçış planı ters teper. Bu sırada ekibimiz ile işbirliği yapan Feyza, mermerci adlı birinin ismini verir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin, Samir'in ailesi ile çıktığı tehlikeli görevde yakalanıyor. Yakalayan kişi ise, Samir'in düşmanı. Samir'den istediğini yerine getirmezse ailesini ve Selin'i öldüreceğini söylüyor.

Çoban Ailesinde torun sorunu devam ediyor. Asiye, ailesiyle dayandığı kapıda Hüsnü'nün sert tepkisine maruz kalıyor.

Ezgi ve Cemal, evlilik konusunda ters düşünce ortalık karışıyor.

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